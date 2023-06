Altri Mondi - Diablo IV, se il videogioco è zen come l'uncinetto

Questa settimana partiamo dalle novità in ambito gaming che Apple ha presentato alla WWDC: il visore Vision Pro, certo, ma anche le funzionalità del prossimo macOS, tra cui il "Game Mode" per dare più fluidità ai videogiochi e un protocollo per far girare titoli Windows anche sulle macchine della Mela. E poi la recensione di Diablo IV, un gioco di culto che deve riscattare i troppi peccati dell'episodio precedente, dando nuovo lustro a una formula di gioco ormai perfetta. E un po' ripetitiva. Che però, qualche volta, è anche un vantaggio, quasi un ritrovo zen, come ci racconta l'esperto di gaming Lorenzo Fantoni.

Altri Mondi è la rubrica a cura di Dario Marchetti che ogni settimana su RaiNews24 e rainews.it esplora il multiverso videoludico (e non solo).