Altri Mondi - Metal Gear Solid 4, compie 15 anni il gioco che aveva previsto le guerre del presente

Questa settimana partiamo dalle novità che riguardano Unity, popolare programma per realizzare videogiochi che ha annunciato nuove funzioni di creazione legate all'intelligenza artificiale, ricevute con molta diffidenza dagli sviluppatori. E ancora, i 15 anni di Metal Gear Solid 4, il videogioco firmato Hideo Kojima che con anni di anticipo ha previsto il futuro della guerra per come la conosciamo oggi, anche in Ucraina, tra droni e compagnie militari private. In chiusura l'esperto di gaming Lorenzo Fantoni ci parla della scelta di molti publisher di puntare sul solo formato digitale, a scapito del vecchio formato fisico. Ma a chi conviene?

Altri Mondi è la rubrica a cura di Dario Marchetti che ogni settimana su RaiNews24 e rainews.it esplora il multiverso videoludico (e non solo).