System Shock remake, un duello virtuale con l'intelligenza artificiale

Questa settimana partiamo dalla serie tv interattiva di Silent Hill, in arrivo entro il 2023, e le novità di Nvidia in tema di intelligenza artificiale che faciliteranno il lavoro dei programmatori di videogiochi, anche grazie a ChatGPT. La recensione del remake di System Shock, gioco culto del 1994 che ha creato il genere dello sparatutto immersivo che ha poi influenzato capolavori come Half-Life, Deus Ex e Bioshock. In chiusura l'analisi dell'esperto di gaming Lorenzo Fantoni sul nuovo Street Fighter 6, che cerca di affrontare il problema dell'accessibilità dei giochi picchiaduro, spesso dedicati solo agli utenti più sfegatati (e tecnici).

Altri Mondi è la rubrica a cura di Dario Marchetti che ogni settimana su RaiNews24 e rainews.it esplora il multiverso videoludico (e non solo).