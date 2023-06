Arkansas, il momento in cui il fulmine colpisce l'aereo dell'American Eagle con i passeggeri a bordo

Subito dopo l'atterraggio all'aeroporto nazionale Bill and Hillary Clinton, l'Embraer E175 si ritrova sulla pista in attesa che la tempesta passasse. Sono momenti concitati e l'aereo dell'American Eagle, pieno di passeggeri, viene colpito dal fulmine. Ci vorranno diversi minuti prima di far scendere i malcapitati ed effettuare il controllo dei danni.