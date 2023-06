Attacco russo a Kramatorsk, colpito un ristorante. Possibili vittime - video

I missili russi hanno colpito stasera un ristorante nel centro di Kramatorsk, nell'Ucraina orientale. Lo rende noto Pavlo Kyrylenko, governatore della regione orientale di Donetsk. Le autorità stanno lavorando per "stabilire il numero di feriti e le possibili vittime". Un giornalista dell'AFP sul posto ha visto polizia, ambulanze, soldati e il sindaco della città vicino al ristorante Ria Pizza, dove si era radunata una folla. Uno dei cuochi, Ruslan, 32 anni, ha detto che c'erano "molte persone" al momento dell'esplosione. Natalia, in lacrime, ha spiegato che il suo fratellastro Nikita, 23 anni, era dentro vicino al forno della pizza. "Non possono tirarlo fuori, era coperto" dai detriti, ha detto. Secondo le fonti citate da Ukrainska Pravda ci sarebbero civili feriti, tra cui un bambino. Un secondo attacco, come riferito ancora da Yermak, avrebbe colpito invece il villaggio di Bilenke. Kramatorsk, un tempo città di 150.000 abitanti, è l'ultima grande città sotto il controllo ucraino nell'est del paese. Si trova a circa 30 chilometri dalla linea del fronte.