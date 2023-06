La balena è intrappolata, i soccorritori tagliano le reti e la liberano – Video

Una balena di dieci metri rimasta impigliata nelle reti antisqualo è stata salvata al largo di Gold Coast in Australia

Le segnalazioni di una megattera in difficoltà erano arrivate lunedì sera.

All’alba di martedì le squadre di soccorso di Sea World e del Dipartimento dell'Agricoltura e della Pesca australiano sono riuscite a districare l’animale che ha potuto riprendere il mare aperto.

Nelle immagini colpiscono particolarmente i suoni della balena in sofferenza prima che gli operatori riescano a tagliare la rete in una delicata operazione che ha comportato l'utilizzo di speciali attrezzature per liberarla in sicurezza.

Gli operatori hanno poi legato la rete per evitare che causasse ulteriori danni.

Il salvataggio è avvenuto all’inizio della stagione migratoria che vede il passaggio nella zona di quarantamila balene.

I gruppi ambientalisti chiedono da tempo la rimozione delle reti antisqualo durante questa stagione.