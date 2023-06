Australia. L'autobus di ritorno dal matrimonio si ribalta nella nebbia, 10 morti

Un autobus che trasportava gli invitati a un matrimonio in Australia si è ribaltato a causa della nebbia uccidendo 10 persone e ferendone 25.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 23:30 di domenica su una rotatoria della Wine Country Drive nella città di Greta, nella Hunter Valley nel Nuovo Galles del Sud, a nord di Sydney.

L’autobus stava riportando gli ospiti nella città di Singleton dove avrebbero dovuto pernottare dopo aver partecipato al ricevimento in un'azienda vinicola della Wine Country australiana.

L’autista, un uomo di 58 anni, è stato fermato ed è trattenuto in una stazione di polizia di Cessnock. In un incontro con i media, Tracy Chapman, vice commissaria di polizia, non ha voluto dettagliare le accuse, compreso se la velocità sia stata un fattore, ma ha detto che "ci sono informazioni sufficienti... per stabilire che ci saranno delle accuse".

Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha ringraziato i primi soccorritori e ha offerto il sostegno del governo alle vittime e alle loro famiglie: "Per una giornata gioiosa come quella, in un posto bellissimo, finire con una così terribile perdita di vite umane e ferite è crudele, triste e ingiusto".