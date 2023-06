Austria, Giorgia Meloni scoppia a ridere quando le ricordano della traduttrice: “Sorry”

Simpatico siparietto durante le dichiarazioni congiunte al termine del bilaterale con il cancelliere austriaco Karl Nehammer. La premier impegnata a rispondere a una domanda in italiano dimentica della presenza della traduttrice, così da essere interrotta dopo aver parlato a lungo. È lo stesso premier austriaco a chiederle di fermarsi per dare spazio alla traduzione. La presidente del Consiglio scoppia a ridere e si scusa con i presenti. Giorgia Meloni era in Austria per partecipare al Forum europeo di Wachau.