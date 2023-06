Meloni e Nehammer: "Nostra collaborazione ha cambiato il paradigma EU sui flussi migratori" - Video

"Ho scoperto che da circa 8 anni il presidente del Consiglio italiano mancava in Austria, ed è difficile a credersi per nazioni così vicine. Sono contenta di aver colmato questa lacuna, per confermare quanto i rapporti siano solidi fra le nostre nazioni e quanto lo sia il rapporto costruito con cancelliere. In questi mesi abbiamo avuto posizioni comuni sul Consiglio europeo, a partire dalla questione migratoria". Così la presidente del consiglio durante le dichiarazioni congiunte con il cancelliere austriaco Karl Nehammer, dopo il bilaterale a margine dell'Europa Forum Wachau.

A proposito di migranti Giorgia Meloni ha detto: "È merito di una nostra collaborazione se si è cambiato il paradigma dell'Europa sul rapporto dei flussi migratori illegali. È stato fatto un cambio di paradigma, ora va fatto concretamente un passo ulteriore perle soluzioni per affrontare questa materia, e sarà oggetto del prossimo Consiglio europeo. Io e il cancelliere ne abbiamo parlato, contiamo uno sull'altro".

In questo momento particolarmente delicato per la situazione in Russia, "la compattezza fra i Paesi dell'Unione europea è di estrema importanza". Ha detto, durante la conferenza stampa con la presidente Meloni, il cancelliere austriaco Nehammer, all'abbazia di Goettweig in Bassa Austria, ricordando che "la Federazione russa ha un arsenale di importanti di armi anche nucleari". Con gli alleati europei e internazionali, ha aggiunto, "ci siamo consultati e stiamo armonizzando l'azione dei servizi di intelligence nazionali", ha aggiunto.

La premier: "Stiamo seguendo gli sviluppi su quello che sta accadendo nelle ultime ore in Russia. La consapevolezza è di una situazione di caos all'interno della Federazione russa che stona un po' con certa propaganda vista negli ultimi mesi". E rispondendo a una domanda su quanto sta accadendo in Russia, ha dichiarato: "Sono accadimenti delle ultime ore, non è facile dire esattamente cosa stia accadendo: approfitto anche per annunciare alla stampa che, finito questo appuntamento a cui non ho voluto mancare, ho convocato i ministri competenti e l'intelligence italiana per avere elementi maggiori. Non posso fare pronostici su come le cose possono andare".