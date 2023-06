Berlusconi, Tajani: le sue idee andranno avanti

Forza Italia "continuerà a lavorare nel solco delle indicazioni di Silvio Berlusconi", ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Continueremo a fare ciò che lui ci ha sempre suggerito di fare, ci ha sempre consigliato - ha rimarcato - Per me è stato un prezioso motore di idee". L’ultima proposta di Berlusconi a Tajani è stata per “un’azione per la pace in Ucraina” ha riferito il ministro in una dichiarazione alla stampa italiana davanti al Cimitero militare di Arlington, in Virginia. “Fai tutto quello che serve per la pace”, le parole di Berlusconi riferite dal vicepremier.