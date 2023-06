Quel passo falso di Joe Biden

Dopo l'incidente, Joe Biden ha scherzato: ha detto che in quel momento si era sentito come colpito da un sacco di sabbia - o da un manganello ("sandbagged" è la parola inglese usata, che però significa anche “ingannato, fregato”).



Poco prima era inciampato e caduto - senza conseguenze - sul palco dove si celebravano i laureati della US Air Force Academy, l'Accademia Aeronautica degli Stati Uniti. Stava salutando i presenti, stringendo mani, ma al momento di voltarsi e tornare al suo posto è piombato a terra, forse proprio per essere inciampato in due sacchi di sabbia che reggevano il leggìo. Un ufficiale dell'Aeronautica e due agenti del Secret Service lo hanno aiutato a rialzarsi.

Può succedere a chiunque, ma Biden ha 80 anni ed è il presidente più anziano nella storia degli Stati Uniti.

Il suo stato di salute è un fattore politico non secondario, negli Stati Uniti: il presidente è stato bersagliato più volte da ironie e critiche, non di rado dirette, sulle sue capacità fisiche di ricoprire il ruolo. I suoi “passi falsi” sono diventati una manna per gli avversari politici, specie in vista del voto presidenziale del 2024 in cui Biden cercherà di ottenere un secondo mandato - alla fine del quale, se rieletto, avrà 86 anni.

Del resto, non è la prima volta che inciampa e cade. È successo una volta mentre saliva le scale dell'Air Force One, l'aereo presidenziale. Un'altra volta, un anno fa, i suoi piedi si incastrarono nei pedali della bici mentre si fermava a parlare con i giornalisti vicino alla sua casa di Rehoboth Beach, nel Delaware.

Il suo medico personale ostenta ottimismo: Biden "rimane un uomo di 80 anni sano e vigoroso, con tutte le carte in regola per ottemperare con successo ai doveri della Presidenza." L'andatura rigida del presidente viene attribuita a un problema di artrite e una frattura pregressa.

Ma Biden non è certo il primo politico americano di alto profilo a cadere in pubblico durante il mandato.

Gerald Ford cadde mentre scendeva dall'Air Force One nel 1975. Il senatore Bob Dole, all'epoca candidato alla presidenza del partito Repubblicano, cadde dal palco durante una manifestazione elettorale nel 1996. Il presidente Barack Obama inciampò mentre montava su un palco durante un evento politico nel 2012: "Ero così eccitato, ho saltato un gradino", disse alla folla.

Anche Donald Trump, il principale critico di Biden, inciampò scendendo una rampa a West Point nel 2020.

Proprio da Trump, 77 anni, arriva il primo commento all'incidente presidenziale di oggi a El Paso. Ed è sorprendentemente morbido: "Beh, spero che non si sia fatto male".

Decisamente più caustico l'altro candidato repubblicano nella corsa alla Casa Bianca dell'anno prossimo, il governatore della Florida Ron DeSantis: "Auguro a Joe Biden una rapida guarigione da eventuali infortuni, ma auguro anche agli Stati Uniti un rapido recupero dagli infortuni subiti a causa di Joe Biden e delle sue politiche".