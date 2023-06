Blitz di +Europa al convegno sulla droga e la risposta di Giorgia Meloni: “Non mi faccio intimidire”

Riccardo Magi agita il cartello “Cannabis se non ci pensa lo stato ci pensa la mafia” e interrompe Giorgia Meloni in occasione del convegno per la Giornata mondiale contro le droghe a Montecitorio. La presidente del Consiglio parla a lungo e lancia un messaggio chiaro contro le droghe. Tutte. Davanti alla contestazione, risponde: “Dovreste sapere che non sono una persona che si fa intimidire, perché io so esattamente che cosa sto facendo. Il punto è se ve ne rendiate voi di quelli che state facendo”.

Ci sono anche tre parlamentari di Più Europa che gridano, allora intervengono i commessi che strappano dalle loro mani i cartelli. Meloni avverte: “Dovete accettare che c'è un altro governo eletto dagli italiani per fare esattamente quello che stiamo facendo. Abbiamo visto i numeri e i risultati del lavoro che avete fatto in questi anni: dovreste portare rispetto per i ragazzi che sono qui in questa sala”.