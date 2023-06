Blitz missili russi su Kryvyi Rih con diversi morti: "30 feriti tanti i dispersi", il racconto live

Video dall'Ucraina dopo il blitz missilistico russo su Kryvyi Rih, con diversi morti: "30 feriti tanti i dispersi", il racconto in diretta di Raffaella Cosentino Rainews.

L'ufficio del procuratore generale ucraino in un messaggio su Telegram: "L'incendio dopo un bombardamento con missili da crociera in un edificio a più piani: ora è in fase di spegnimento e le macerie vengono rimosse", si legge nel messaggio.