"Bomba d'acqua" nel pomeriggio a Roma, si allagano molte strade della capitale

Forti precipitazioni hanno interressato varie zone di Roma questo pomeriggio, si registrano allagamenti in Corso Sempione, in zona Talenti, in Via Tiburtina, in via Prenestina. Dalle 19 fulmini, lampi e pioggia hanno rovinato il pomeriggio degli abitanti della Capitale. Nei video la via Tiburtina ricoperta da diversi centimetri d'acqua. Le stazioni di Manzoni, Ponte Lungo e Furio Camillo della metro A sono state chiuse per problemi alla rete elettrica. Traffico in tilt in molte zone della Capitale.