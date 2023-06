Bomba d'acqua su Assisi, esondato il fiume Tescio: le terribili immagini

Una bomba d'acqua ha colpito Assisi, nell'area di montagna compresa tra Pian della Pieve, zona Ponte Grande, Santa Maria di Lignano, Tre Fossi, Porziano e Costa di Trex. Il torrente Tescio si è ingrossato, a causa della pioggia insistente, fino a esondare. Sono stati registrati smottamenti e frane lungo la 444 e le strade comunali limitrofe e in tutta l'area interessata. Alcune abitazioni e attività risultano allagate lungo il corso del Tescio in zona pian della Pieve Ponte Grande e Ponte santa Croce. “Ci sono danni significativi sulla viabilità in particolare in quella comunale nelle frazioni di montagna”, riferisce il Comune di Assisi.