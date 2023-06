Brescia retrocede in C, disordini al termine del playout contro il Cosenza

Sono otto i poliziotti rimasti feriti nei disordini a Brescia al termine del playout contro il Cosenza che ha condannato le Rondinelle alla retrocessione in Serie C: si tratta di tre agenti del reparto di Padova e tre del reparto di Milano, tra cui uno operato per una frattura alla gamba: lo ha reso noto il segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, Domenico Pianese, il quale ha denunciato che "quanto accaduto è gravissimo e inaccettabile". "Ancora una volta, evidentemente, dei criminali travestiti da tifosi confondono lo sport con la violenza", ha aggiunto, "la nostra solidarietà oggi va a tutti i colleghi che hanno fronteggiato con grande professionalità e spirito di servizio, fino a tarda notte, la follia che si è scatenata dentro e fuori lo stadio Rigamonti".