"Forza e onore". I tifosi dell'Inter salutano i gladiatori di Istanbul

"Purtroppo abbiamo fatto una buona partita, ma non è bastato. Tre-quattro occasioni da gol, ma non l'abbiamo messa dentro, e quindi ci sta: purtroppo è così", è il commento amaro di un signore. "Non ho dormito questa notte. Adesso vado al lavoro, è stata una serata lunga ma che ho passato in compagnia di amici. Sono fiero di essere nerazzurro, fiero della squadra e dei ragazzi", aggiunge un uomo di mezza età seduto sui gradini del Duomo. "Che delusione - allarga le braccia una signora con il cappellino dell'Inter -. Però siamo stati a un passo. Potevamo vincere". "È stato un peccato - sottolinea un ragazzo -. Se l'è giocata fino alla fine, però purtroppo l'occasione...". "È stata sfortuna, alla fine la squadra mi è piaciuta, mi sono piaciuti tutti, hanno fatto quello che dovevano fare", dice fiero un altro tifoso, che però ammette: "Purtroppo dispiace".