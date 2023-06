"L'anno prossimo la coppa sarà nostra": i tifosi dell'Inter a testa alta nonostante la sconfitta

"Nulla da dire a Inzaghi, abbiamo giocato bene. Dispiace perché per come si era messa la partita ci abbiamo creduto davvero", osserva un ragazzo con gli occhiali da sole e la maglietta dell'Inter. "La partita è stata molto equilibrata in campo, nonostante loro avessero una rosa di 900 milioni", sottolinea un altro tifoso. Mentre una signora peruviana confida di tifare Inter "già da quando era piccola in Perù". "Si riparte dal mister, si riparte dalle certezze che abbiamo, e continueremo a camminare a testa alta contro tutto e contro tutti". "La prossima volta, sicuro, l'anno prossimo per noi, e forza Inter per sempre", esclama un ragazzo con la maglietta dell'Inter, seduto sui gradini del Duomo di Milano.