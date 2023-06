Francia - Italia 2-1, la sintesi della partita

La Francia batte l'Italia per 2-1 sul campo della Cluj Arena, a Cluj-Napoca in Transilvania, nella seconda gara del Gruppo D degli Europei Under 21. I transalpini passano in vantaggio al 22esimo con un colpo di tacco di Arnaud Kalimuendo. Al 36esimo Tonali su punizione serve Pietro Pellegri, che di testa trafigge il portiere francese Lucas Chevalier. Al 62esimo Udogie perde un contrasto in area con Bradley Barcola che va al tiro e mette dentro.

Negli ultimi 20 minuti l'Italia va vicinissima al gol. La Francia finisce anche la partita in dieci per l'espulsione di Badé dopo uno sgambetto ai danni di Gnonto al limite dell'area. Partita segnata dalle proteste degli azzurri che reclamano per un fallo di mano in area francese a inizio ripresa e per un presunto gol di Bellanova non fischiato dall'arbitro nei minuti di recupero. Dopo la vittoria degli elvetici per 1-2 sulla Norvegia, Svizzera e Francia guidano il Girone D con tre punti di vantaggio rispetto a Italia e appunto Norvegia.