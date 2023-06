Italia - Norvegia 0-1, la sintesi della partita

L'Italia Under 21 perde 0-1 contro la Norvegia ed è eliminata dagli Europei. A condannare gli Azzurrini è la classifica avulsa, con la Svizzera che conquista il secondo posto e va ai quarti di finale ai danni della nazionale del ct Paolo Nicolato. Una rete di Botheim al 65esimo castiga l'Italia, e a salvarci non basta la sconfitta della Svizzera che perde 1-4 con la Francia. Italia, Norvegia e Svizzera nella classifica avulsa (cioè considerando solo gli scontri diretti tra le tre squadre) sono pari sia come punti sia come differenza reti, ma la Svizzera ha segnato 4 gol, l'Italia 3 e la Norvegia 2 (reti in classifica avulsa) e quindi l'Italia è fuori. Ai quarti di finale la Francia affronterà l'Ucraina e la Svizzera giocherà contro la Spagna. La nazionale azzurra deve rinunciare anche al sogno delle Olimpiadi 2024 di Parigi.