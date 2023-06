Svizzera - Italia, il raddoppio di Gnonto a soli 11 minuti dall'inizio

Europei Under 21, Svizzera-Italia, all'11esimo minuto Raoul Bellanova va in fuga sulla fascia destra, crossa al centro per la testa di Wilfried Gnonto, il portiere svizzero Saipi respinge, ribattuta di Gnonto, parapiglia sulla linea di porta con i giocatori svizzeri che cercano disperatamente di tenere la palla in gioco, ma l'arbitro fischia il gol del raddoppio.