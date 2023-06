Il trionfo del Napoli: i calciatori alzano la Coppa al cielo

“Siamo noi, siamo noi, i campioni d'Italia siamo noi…”, è il coro che ha accompagnato l'ultima giornata di campionato, in uno stadio stracolmo, circa 55mila tifosi in estasi. Stasera, dopo la vittoria per 2-0 sulla Samp, l'incoronamento ufficiale per il Napoli campione d'Italia. In scena l'atto finale di un campionato incredibile che ha portato ai partenopei il terzo tricolore dopo 33 lunghissimi anni dall'ultimo titolo vinto con El Pibe de oro.