Amadeus saluta il suo amico Ibra: "Ora potremo vedere il derby insieme"

"Ciao Zlatan, ho letto, visto e saputo che hai deciso di smettere di giocare. Sei un grande campione, potevi andare avanti altri 10 anni, ma per le squadre avversarie naturalmente sono contento che tu abbia smesso, perché sei un grande pericolo in meno adesso. Tutto quello che hai fatto lo hai fatto con grande successo e sarà così anche nella tua nuova vita. Sei stato anche bravissimo al festival di Sanremo, alla grande! Adesso finalmente possiamo andare a guardare il derby insieme. Naturalmente lì, io e te non saremo amici".