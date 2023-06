Ibrahimović si commuove: "È arrivato il momento di dire ciao al calcio"

"È arrivato il momento di dire ciao al calcio", anche nel momento più difficile della sua vita professionale Zlatan Ibrahimovic, quasi 42enne, ha avuto un pensiero per il suo Milan e i suoi tifosi. Ieri sera, nell'ultima giornata di campionato, prima dell'inizio del match, ha annunciato dal centro del campo di San Siro il suo ritiro al calcio.

"Non ho detto a nessuno che lasciavo il calcio - ha spiegato Ibrahimovic in seguito durante la conferenza stampa -. Alla società ho detto che dovevamo fare una cosa per l'ultima partita, ma non sapevano del ritiro. Da domani sono uomo libero da questo mondo. È stata una carriera lunga, sono orgoglioso e felice".