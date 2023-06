Croazia - Spagna 4-5 (0-0), la sequenza dei rigori

La Spagna batte la Croazia per 4-5 ai calci di rigore e trionfa nella Nations League, dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari. Due grandi parate di Unai Simon regalano il trofeo alle Furie rosse al termine di 120 minuti emozionanti ma a reti inviolate. Il primo a sbagliare nella lotteria dei rigori è Lovro Majer. Per la Spagna sembra fatta, ma nell'ultimo penalty della cinquina Laporte colpisce la traversa. Si deve andare a un sesto rigore ciascuno, batte Petkovic e Simon para. Carvajal ha tra i piedi il rigore decisivo e non sbaglia: tifosi spagnoli al settimo cielo e croati in lacrime.