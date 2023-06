Camion militari e veicoli corazzati sull'autostrada della regione di Mosca, video di automobilista

Un video mostra una lunga fila di camion con a bordo soldati, e veicoli corazzati, secondo il post - sui social Telegram di Bata - si tratta di camion militari nella regione di Mosca, sull'autostrada M4 Don.

Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha annunciato misure antiterrorismo per la capitale russa. Lo ha riferito il "The Kiyv independent", secondo cui in città sono state prese "misure antiterrorismo". Questa - viene spiegato da Sobyanin - sarebbe una delle risposte "in relazione alle informazioni in arrivo". Il riferimento è evidentemente all'avanzata della Wagner che - in base alle dichiarazione del leader Prigozhin - questa mattina è entrata a Rostov prendendo il controllo dei siti militari.