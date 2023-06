Russia, Meloni: certa propaganda su compattezza regime non era realtà. Lo dimostra quello che accade

"Quello che sta accadendo, quanto certa propaganda fatta in passato dalla Russia di forza e compattezza all'interno del regime non corrispondesse poi così alla realtà". E' quanto ha rilevato la Premier Giorgia Meloni, durante una conferenza stampa congiunta, dopo il bilaterale con il cancelliere austriaco Karl Nehammer. "E' difficile fare valutazioni che non siano la consapevolezza di una situazione di caos all'interno della federazione russa che stona con certa propaganda degli ultimi mesi", ha puntualizzato Meloni.