Carri armati ucraini viaggiano sull'acqua, video della controffensiva: "sul fiume Siversky-Donets"

Un video diffuso sui canali social ucraini mostra il trasporto di truppe e mezzi militari su un fiume del Sud dell'Ucraina: i cannoni del carro armato con la bandiera ucraina, su una grande chiatta che naviga sul corso d'acqua, situato presso "l'incrocio Siversky-Donets davanti all'estuario", secondo quanto pubblicaot nel post.

L'Ucraina riporta "successi tattici" mentre la controffensiva si spinge a Sud. Lo afferma il viceministro della difesa ucraino Hanna Maliar, secondo il Guardian, precisando che le truppe sono state "impegnate in mosse attive" per far avanzare la controffensiva nel Sud del paese. "Praticamente in tutti i settori dove le nostre unità stanno attaccando nel sud, hanno registrato successi tattici. Stanno gradualmente andando avanti - ha detto -. Al momento, l'avanzamento è fino a 2 km in ciascuna direzione. Le forze ucraine intorno alla città devastata di Bakhmut, catturata dalla Russia il mese scorso, stavano cercando di respingere le forze russe fuori dalla periferia della città. La Russia non ha ufficialmente riconosciuto i progressi ucraini e ha affermato di aver inflitto pesanti perdite alle forze di Kiev nelle precedenti 24 ore.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha elogiato gli sviluppi affermando che "ogni soldato, ogni nuovo passo che facciamo, ogni metro di terra ucraina liberato dal nemico è della massima importanza".