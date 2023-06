Carro armato russo T-90 trainato con un cavo fuori dal fiume, Kiev: "Ora trofeo entra in servizio"

"I combattenti delle forze di difesa dell'Ucraina hanno tirato fuori dall'acqua il carro armato T-90, lo hanno completamente restaurato e lo hanno consegnato ai loro compagni in prima linea", così nel messaggio sui social a commento dell'incredibile video di guerra:

Un mezzo militare ucraino, traina portando fuori a forza dall'acqua di un fiume, un carro armato di Mosca T-90, trascinandolo con un cavo. Si tratta - secondo il posto sui social di Kiev - "dell'equipaggiamento che i russi hanno cercato di annegare, ritirandosi dalle loro posizioni".

L'esercito ucraino continua la suaoffensiva nel sud-est del Paese, mentre i russi intensificano gli attacchi a est: lo ha detto al canale tv ucraino United News il portavoce dello Stato Maggiore delle forze armate di Kiev, Andriy Kovalev, come riporta Rbc-Ucraina. "Le Forze di difesa ucraine continuano a condurre un'operazione offensiva nelle direzioni di Melitopol e Berdyansk. Ci sono stati successi parziali nelle direzioni di Novodanilovka-Robotino e Malaya Tokmachka-Novopetrivka. Stanno consolidando le loro posizioni, impegnando il fuoco dell'artiglieria su obiettivi nemici e adottando misure di controbatteria", ha affermato Kovalev. I russi concentrano i propri sforzi principali nella difesa, cercando di impedire alla truppe ucraine di avanzare indirezione di Orekhovskyy. Allo stesso tempo, le forze ucraine continuano a contenere l'offensiva russa nelle direzioni di Lyman, Avdiivka e Marinka. "Combattimenti particolarmente pesanti continuano nella direzione di Lyman, vicino alla località di Belogorovka, nell aregione di Lugansk. In direzione Avdiivka, vicino agli insediamenti di Severnoye e Avdiivka, nella regione di Donetsk .In direzione Marinka, vicino a Marinka e Pobeda, nella regione di Donetsk. Le forze di difesa ucraine tengono coraggiosamente il terreno, infliggendo al nemico perdite in termini di uomini e attrezzature", ha concluso Kovalyov.