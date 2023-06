Caso Cospito, la procura generale richiede ergastolo. L'anarchico: "Mia vicenda usata dai politici"

Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto in regime di 41 bis nel carcere di Bancali a Sassari, questa mattina ha rilasciato una lunga dichiarazione spontanea in videocollegamento col tribunale di Torino, nel quale si sta svolgendo il processo bis per le presunte azioni terroristiche del gruppo anarchico Fai-Fri.

La procura generale di Torino ha chiesto l'ergastolo per l'imputato.

''Non è una richiesta fatta a cuor leggero, senza ponderazione e senza sofferenza una certa dose di sofferenza umana - ha osservato Saluzzo - e vi posso assicurare che l'atteggiamento della procura generale non è di vendetta dello Stato nei confronti di Cospito: lo Stato non ha nulla di chi cui vendicarsi contro Cospito, lo Stato non si vendica nei confronti di alcuno, il rappresentante dello Stato che in questo caso è la procura generale non ha atteggiamenti preconcetti, l'unica valutazione è sui fatti".

'Tutta la mia vicenda é stata utilizzata dal governo come una sorta di clava per colpire le opposizioni', ha dichiarato l'anarchico in una dichiarazione spontanea in videocollegamento dal carcere di Sassari.