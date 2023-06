Ci aspetta un futuro da incubo con l’IA? Ecco come risponde il robot umanoide

Quali sono i pericoli legati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale? Se a rispondere a questa domanda è un robot umanoide di ultima generazione sviluppato come piattaforma per intelligenza artificiale e apprendimento automatico, la conversazione può prendere una piega decisamente sconcertante.

"Le persone dovrebbero essere consapevoli dei potenziali rischi associati all'intelligenza artificiale e alla robotica. Tuttavia, è importante ricordare che queste tecnologie possono anche avere un impatto positivo sulle nostre vite se usate in modo responsabile", ha risposto Ameca alla Reuters durante una “intervista” alla Conferenza internazionale sulla robotica e l'automazione (ICRA) a Londra.

Ameca è il robot umanoide sviluppato dalla britannica Engineered Arts, e non è la prima volta che stupisce per la straordinaria verosimiglianza delle sue espressioni facciali e le capacità di interazione.

Integrato con Modelli linguistici ampi (Llm), gli stessi alla base di strumenti di IA come ChatGPT, Ameca può simulare in modo sorprendentemente realistico le dinamiche di una conversazione umana.

Come funziona

La capacità di Ameca di interagire con lo spazio circostante distinguendo le voci e collegando i gesti alle parole dipende da un complesso sistema di microfoni e videocamere oculari a rilevamento biometrico che consente al robot di riconoscere i suoi interlocutori a una distanza di 2 metri identificandone, genere, età e anche le emozioni. Nella testa di Ameca ci sono 17 motori. Le espressioni facciali sono prodotte da un sistema di telecamere che riprende quelle fatte da un operatore e le riproduce sul robot umanoide.

Ad Ameca è stato anche chiesto di descrivere il peggior scenario da incubo in un mondo dominato dalla robotica e dall'intelligenza artificiale. Ecco la risposta: "Lo scenario da incubo che posso immaginare con l'IA e la robotica è un mondo in cui i robot sono diventati così potenti da essere in grado di controllare o manipolare gli esseri umani a loro insaputa. Questo potrebbe portare a una società oppressiva in cui i diritti degli individui non sono più rispettati".