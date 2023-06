Ci sono stati combattimenti sulla sponda occupata del Dnipro - Video

Le forze di Kiev sarebbero riuscite a superare il fiume Dnipro e ad assicurarsi un punto d'appoggio sulla riva sinistra del fiume, vicino al ponte Antonovsky fatto saltare in aria vicino a Kherson. A scriverlo sono diversi canali Telegram russi e ucraini rilanciati dai media. Il governatore filorusso del Kherson Vladimir Saldo ha tuttavia negato queste notizie parlando di "tentativi senza successo" delle truppe ucraine. Secondo alcuni blogger militari su Telegram, che pubblicano questo video del presunto assalto alla riva sinistra del Dnipro, distaccamenti ucraini sarebbero nuovamente riusciti a trincerarsi nell'area dove approssimativamente la loro presenza era stata già segnalata per la prima volta ad aprile. Il video è stato geolocalizzato da analisti indipendenti, ma non è possibile stabilire quanto sia stato girato. Penetrare nel territorio occupato avrebbe grande importanza per le forze ucraine, il confine con la Crimea dista solo 90 chilometri, tuttavia prima di raggiungere una strada percorribile vanno oltrepassati alcuni chilometri di palude, e non sarebbe impresa da poco. Tuttavia, anche assicurare il controllo di un tratto della sponda orientale sarebbe rilevante: permetterebbe di allontanare l'artiglieria nemica dalla città di Kherson, costantemente bersagliata da quando è tornata, a novembre scorso, sotto il controllo ucraino.

Un blogger militare russo ha parlato di una possibile testa di ponte ucraina, con valutazioni discordanti in merito. Il portale di notizie ucraino Strana riferisce che i blogger russi segnalano scontri con le forze di Mosca, e che un gruppo ucraino di circa 50 soldati si trova sulla riva sinistra del fiume, nascosto sotto i resti del ponte Antonovsky e protetto dai sistemi di guerra elettronica che interferiscono coi bombardamenti russi. Le forze ucraine non hanno confermato le notizie diffuse sui canali Telegram, mentre il governatore filorusso di Kherson ha negato la presenza dei soldati ucraini sulla riva sinistra del Dnipro. "Negli ultimi tre giorni, piccoli gruppi separati di nemici hanno fatto diversi tentativi di attraversare il Dnipro in barca e di nascondersi sotto il ponte (Antonovsky). Lì sono stati distrutti dai nostri militari", ha scritto oggi Vladimir Saldo sul suo canale Telegram, rilanciato da Interfax.

(video da Telegram @zov_snb)