Ciclone Biparjoy, la guardia costiera indiana evacua 50 lavoratori dalla piattaforma petrolifera

In Pakistan l'esercito e le autorità civili stanno pianificando l'evacuazione di 80 mila persone lungo la costa meridionale del Paese, come lo stesso sta facendo l'India, in vista dell'arrivo del temuto ciclone Biparjoy. Nelle immagini - rese pubbliche dal Ministry of Petroleum and Natural Gas - la Guardia Costiera indiana evacua 50 persone dalla piattaforma petrolifera al largo della costa di Dwarka nel Gujarat in un'operazione con condizioni meteorologiche avverse.

Biparjoy toccherà terra vicino al porto di Jakhau, nel distretto indiano di Kutch, nel Gujarat. Tutti i porti, compresi due dei più grandi dell'India, Mundra e Kandla, sono stati chiusi per precauzione.

Secondo gli esperti, il cambiamento climatico sta portando a un aumento di cicloni nella regione del Mar Arabico, come Biparjoy, rendendo ancora più urgenti i preparativi per i disastri naturali. “Gli oceani sono già diventati più caldi a causa dei cambiamenti climatici”, ha dichiarato Raghu Murtugudde, scienziato del sistema Terra presso l'Università del Maryland. Secondo uno studio recente, il Mar Arabico si è riscaldato di quasi 1,2 gradi Celsius da marzo di quest'anno, rendendo le condizioni favorevoli per i cicloni più disastrosi.