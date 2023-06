Ciclone extratropicale devasta il Sud del Brasile: 40 centri evacuati nello Stato Rio Grande do Sul

Undici persone hanno perso la vita, mentre almeno 15 risultano ancora disperse dopo il passaggio del ciclone extratropicale che ha creato devastazioni nel Sud del Brasile. Al momento sono tremila le persone evacuate in 40 città dello Stato del Rio Grande do Sul dove, secondo la Protezione civile brasiliana, si è concentrata la maggior parte dei danni. Il passaggio del ciclone, lungo la costa della regione al confine con Argentina e Uruguay, ha causato frane, inondazioni, interruzioni di energia elettrica e la caduta di ponti. I decessi si sono registrati a Maquiné, Sao Leopoldo, Novo Hamburgo, Caraá, Bom Princípio do Piauí, São Sebastião do Caí, Esteio a Gravataí. Disperso un peschereccio nel vicino Stato di Santa Catarina con otto persone a bordo.