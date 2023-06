Cile. Dopo l'alluvione la casa resta in bilico sull'orlo della frana - Video

Le piogge torrenziali e le inondazioni hanno messo in ginocchio le regioni di Valaparaiso e Bío Bío in Cile. Qui, tra cascate scroscianti e comunità allagate, una casa è rimasta in bilico sull'orlo della frana provocata dallo straripamento di un fiume.

Il Servizio nazionale di emergenza e risposta ai disastri (SENAPRED) ha riferito che due persone sono morte a causa delle inondazioni e quattro risultano disperse.Secondo le cifre aggiornate al 27 giugno in queste aree ci sono 13.379 persone colpite, 1.632 persone nei centri di accoglienza e 12.314 rimaste isolate.