Circumnavigare la Gran Bretagna in 51 giorni remando, è la sfida contro l'inquinamento di sei donne

Un gruppo di sei donne partirà in una sfida epica, remando per duemila miglia lungo l'intera costa della Gran Bretagna. Il progetto si chiama GB Row 2023 ed è la gara di canottaggio più dura del mondo e, se la completano in meno di 51 giorni, la squadra batterà un paio di record mondiali, il tutto contribuendo alla scienza e alla sensibilizzazione sull'inquinamento marino da plastiche.

Dovranno remare per oltre 2000 miglia per riuscire a circumnavigare con successo la Gran Bretagna. Le squadre devono conoscere la navigazione e il flusso delle maree, motivo per cui è considerata la gara di canottaggio più dura del mondo. Venti mutevoli e maree cambiano rapidamente e ciò rende l'impresa un test di resistenza e abilità più arduo rispetto al canottaggio transoceanico.

Durante il percorso di 3.300 km saranno raccolti campioni di microplastiche, DNA ambientale (eDNA), temperatura, rumore e salinità, grazie anche a una serie di sensori e attrezzature attaccati alle imbarcazioni.

I ricercatori dell'Università di Portsmouth analizzeranno quindi i campioni. Man mano che la gara procederà, verrà sviluppata per la prima volta una mappa dell'inquinamento da microplastica e rumore in tutto il Regno Unito.

La ricerca dura in tutto quattro anni, è cominciata nel 2022, e mostrerà dunque l'evoluzione dell'inquinamento in questo arco temporale.