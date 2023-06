Civili in fuga per le bombe russe durante l'evacuazione a Kherson - video

I bombardamenti russi hanno ferito almeno nove persone a Kherson mentre i residenti venivano evacuati a causa delle inondazioni.Il ministero degli Interni ucraino ha dichiarato, in una nota su Telegram, che i bombardamenti sono iniziati "proprio durante l'evacuazione dei cittadini le cui case sono state allagate". L'ufficio del procuratore generale ha inizialmente dichiarato che una persona è stata uccisa dai bombardamenti russi, ma in seguito ha detto che non è stato segnalato alcun decesso.Ha riferito che altre quattro persone sono rimaste ferite in un villaggio vicino. Il ministero degli Interni ha inoltre ribadito le accuse alla Russia di aver abbandonato la popolazione nel territorio occupato, affermando che "[la Russia] continua a impedire all'Ucraina di salvare la cosa più preziosa: le vite umane".