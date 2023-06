Civitanova Marche, la finta rissa al ristorante per non pagare il conto

Con la pancia piena hanno inscenato la rissa. A Civitanova Marche sono riusciti così a non pagare il conto dell'addio al celibato. A raccontare la vicenda al Corriere della Sera è stato il titolare del ristorante Madeira Brazilian beach. La comitiva di amici avrebbe infastidito tutta la sera gli altri ospiti del locale, prima di chiedere il conto. Scaduto il tempo, nel momento di pagare, sono iniziati gli spintoni. Così dalla cassa si è passati fuori dal locale fino a quando uno dei buttafuori avrebbe ricevuto una botta in testa. Seguono spintoni e la serata si trasforma in rissa. “Uno della sicurezza si avvicina e gli spaccano un posacenere in testa, ma questo è stato medaglia d'oro olimpica. Abbiamo tre buttafuori, tra cui un boxer nigeriano”, racconta il proprietario. Quando sono arrivati i vigili urbani, il gruppo si era già disperso. L'errore di alcuni di loro, che hanno continuato la festa in un altro locale è stato quello di ripassare davanti al Madeira. Riconosciuti sono stati fermati. “Hanno ammesso di aver inscenato la rissa per non saldare il conto”, conclude Mauro Alberti. Nessuno ha denunciato quanto accaduto, alla fine la comitiva ha pagato.