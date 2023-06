Clochard ucciso a Pomigliano: "Sarai sempre nei nostri cuori" il messaggio dei cittadini

Fiori, orsacchiotti e biglietti scritti a mano sul luogo del pestaggio. “Era già successo, non abbiamo fatto niente” si legge in uno. E in un altro: “Il vostro odio non passerà inosservato. Un innocente ucciso da una società che sta fallendo”. “Un po’ di vita forse la trovi ora”, “Ora sei libero da tutto, vola felice con gli angeli”, “Sarai sempre nei nostri cuori my friend, ci mancherai” scrivono dallo staff del supermercato.