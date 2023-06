Col crocifisso danneggia il bancomat, che non gli restituisce la carta: il video amatoriale

Quando l'Atm non gli restituisce la carta, l'uomo sfoga la sua rabbia prendendo a martellate, con un grosso crocifisso, lo schermo del bancomat. La scena, immortalata da un passante, mostra anche l'indifferenza dei presenti che assistono ma non intervengono: qualcuno ride, come l'autore del video. L'episodio è avvenuto a Rapallo, in uno degli Atm della BPM - Banco di Chiavari. Allertati dal personale della banca, i carabinieri hanno identificato l'autore del gesto e stanno accertando le condizioni psicofisiche dell'uomo.