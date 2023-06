Colombia. Il nonno racconta: i bambini si nascondevano per paura quando sentivano gli elicotteri

Narciso Mucutuy, nonno dei bambini salvati dopo aver trascorso quaranta giorni a vagare in solitudine nella giungla colombiana, ha rivelato alcuni dettagli della drammatica avventura dei piccoli per fortuna conclusasi con il loro ritrovamento .

Parlando davanti alle telecamere, nell’ospedale militare dove stanno ricevendo le cure mediche, Mucutuy ha raccontato che i bambini si nascondevano quando sentivano avvicinarsi i soccorritori: "Quando passava un elicottero si nascondevano sotto grandi tronchi”. Perché? “Per paura, per paura”, spiega il nonno commosso, “Quando le persone e l'esercito li cercavano, anche passando a dieci metri da loro, lei rimaneva immobile e chiudeva la bocca del piccolo per evitare che piangesse".

Lei è Lesly, 13 anni, la maggiore che si è presa cura dei fratellini - Soleiny, di nove, Tien Noriel, di quattro, e Cristin Neriman, che ha compiuto un anno il 26 maggio - animata dal coraggio e dalla sapienza indigena dell’ambiente che si sono trovati ad affrontare da soli dopo lo schianto dell’aereo.

Il primo maggio, i bambini stavano viaggiando con la madre dal villaggio di Araracuara nell’Amazzonia colombiana alla città di San Jose del Guaviare, quando il pilota del Cessna su cui erano a bordo ha lanciato l’sos per un guasto al motore. Poco dopo l'aereo è scomparso dai radar e sono iniziate le ricerche dei tre adulti e dei quattro bambini che erano a bordo.

La madre è rimasta in vita per circa quattro giorni dopo l'incidente. Con il coraggio di una “bambina guerriera”, come è stata ribattezzata dai media, Lesly ha deciso allora di portare via i fratelli ed è iniziata così la loro odissea nella giungla.

Quando Lesly si è resa conto che la madre era morta, racconta ancora il nonno, ha avuto la forza d’animo di prendere la sorellina più piccola, e di coprire tutti i fratellini con i vestiti trovati in una borsa: “Mio cugino [una delle vittime, ndr] aveva della farina di manioca che hanno mangiato nei quattro giorni che sono rimasti vicino all’aereo aspettando che qualcuno li trovasse, poi hanno cominciato a camminare nella foresta”.

Lesly dice che non sapeva dove stava andando, racconta ancora il nonno, così ha cominciato a lasciare indizi - pannolini, un paio di forbici, il tappo di una bottiglia - nei posti dove si fermavano a dormire nella speranza che qualcuno li notasse.

Per più di un mese, i bambini sono sopravvissuti così, mangiando i semi e i frutti trovati nella foresta pluviale che Lesly sceglieva per loro, distinguendo quelli commestibili da quelli velenosi.