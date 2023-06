Il convoglio del gruppo Wagner transita da Voronezh, 500 chilometri a sud di Mosca - Video

“La guerra civile è ufficialmente iniziata”, si legge su uno dei canali Telegram riconducibili al Gruppo Wagner, alcune ore dopo che i mercenari sono entrati in Russia dal Donbass per puntare prima a Rostov e poi in direzione di Mosca. Quello attuato da Prigozhin è "un vile tradimento", un "ammutinamento" che deve essere "schiacciato" afferma il comandante ceceno Kadyrov, assicurando di essere pronto a collaborare per mettere fine alla ribellione. Da Mosca, che incassa anche il sostegno di Erdogan, dopo Putin che ha definito l'azione della Wagner "una pugnalata alla spalle", parla anche Medvedev: "Il nemico sarà sconfitto" afferma.



(video Reuters)