Colorado, violenta grandinata prima del concerto: quasi 100 feriti

Testimoni oculari hanno catturato il momento in cui una violenta grandinata si è abbattuta sul Red Rocks Amphitheatre alla periferia di Morisson, in Colorado, mentre migliaia di spettatori aspettavano il concerto di un ex membro del gruppo "One Direction".

Secondo West Metro Fire, sette persone ferite sono state ricoverate negli ospedali locali, altre 90 circa sono state curate sul posto. Le lesioni includono tagli e ossa rotte.

Il servizio meteorologico nazionale di Denver, in Colorado, aveva emesso un severo avviso di temporale per la contea di Elbert centro-occidentale, Elbert e Colorado Springs, con grandine delle dimensioni di una pallina da tennis.