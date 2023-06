Combustibili fossili, Greta Thunberg protesta a Parigi: i giganteschi simboli del dollaro

C'è anche Greta Thunberg tra gli attivisti in protesta a Parigi: la missione è fare pressione al vertice organizzato, dal presidente Emmanuel Macron, per discutere sul nuovo patto finanziario globale. Una serie di dollari giganti sono apparsi contro le politiche ambientali, che ancora sfruttano il fossile. Oltre all'Ambiente, fra le tematiche, c'è anche povertà. I leader di Francia e Barbados, insieme ad altri leader e capi delle banche impegnate nello sviluppo sociale, stanno spingendo per ottenere una revisione del sistema finanziario internazionale che consenta di affrontare meglio le sfide del 21° secolo. Anche in un contesto di crescente consapevolezza del pericolo del riscaldamento. L'incontro non prevede decisioni formali, anche se Macron si è impegnato a consegnare una “lista di cose da fare”.