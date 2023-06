Concerto 'Italia loves Romagna', in 40 mila a Reggio Emilia

Amadeus apre la serata con un invito alle donazioni. Pausini canta 'Romagna mia', "mi hai insegnato il coraggio". Mannoia, "venite qui in vacanza". Ligabue che ha dedicato 'Il giorno di dolore che uno ha' alle famiglie "che hanno subito l'alluvione". Sul palco anche Blanco, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Ligabue, Madame, Morandi, Negramaro, Salmo, Tananai, Zucchero.

La serata doveva chiudersi con Angeli, cantata da Morandi-Mannoia-Elodie, ma Gianni non ha resistito e, dopo aver lanciato l'ultimo appello per i territori alluvionati, ha improvvisato 'C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones', subito seguito da pubblico e dalle due cantanti.