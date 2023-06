Conte e Schlein in mezzo alla ressa di manifestanti: l'abbraccio, i baci e la stretta di mano doppia

L'incontro tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein prima della partenza del corteo #BastaVitePrecarie: la manifestazione - organizzata dai Pentastellati - per i diritti dei lavoratori e il contrasto alla povertà. I due si sono scambiati un abbraccio, baci sulla guancia e una stretta di mano doppia in mezzo alla ressa di manifestanti e cronisti. Una scelta, la presenza della segretaria del Partito Democratico, che “potrebbe essere l'inizio di un nuovo dialogo”, dicono in molti, ma che, a sinistra, ha già suscitato mal di pancia.