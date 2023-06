Costiera Amalfitana: indecisa sul tuffo, turista perde l'equilibrio e cade dalla scogliera

Intenzionata a tuffarsi, probabilmente, la turista è precipitata dalla scogliera. Una scena drammatica avvenuta sotto gli occhi dei tanti presenti a Fiordo di Furore, una caletta celebre per essere circondata da ripide scogliere. La donna, che si era arrampicata sul parapetto della scalinata, avrebbe perso l'equilibrio sbattendo sulle rocce prima di finire in acqua. Il video è stato diffuso su Instagram. Ricevute le prime cure la turista è stata trasportata in ospedale.