Crolla viadotto autostradale a Filadelfia

Domenica mattina, un tratto sopraelevato dell'Interstate 95 è crollato a Filadelfia dopo che un'autocisterna che trasportava un carico infiammabile ha preso fuoco.

Un video pubblicato sui social media mostra le fiamme e il fumo dell'incendio sotto il cavalcavia mentre l'auto attraversa il tratto di autostrada.

I vigili del fuoco hanno messo sotto controllo l'incendio e le squadre di soccorso hanno lavorato tutta la notte per mettere in sicurezza l'area. Non sono stati segnalati feriti.

Le immagini aeree mostrano l'enorme lastra di cemento caduta dalla I-95 sulla strada sottostante.

Il governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro, ha dichiarato che nessuno di coloro che circolavano sulla Interstate 95 è rimasto ferito. L'incendio è scoppiato alle 6.20 ora locale.

La Interstate 95 è la principale autostrada nord-sud della costa est degli Stati Uniti, un'arteria molto importante per la circolazione di persone e le merci. "La chiusura avrà un impatto significativo sulla città e sulla regione fino a quando la ricostruzione e il recupero non saranno completati", ha detto il governatore.

Ci vorranno "alcuni mesi" per ricostruire completamente la strada, su cui transitano circa 160.000 veicoli al giorno, ha dichiarato Shapiro in una conferenza stampa.