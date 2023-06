Crollo della diga di Kakhovka, le telecamere del Tg1 a Kherson: “È una Venezia tragica”

Un uomo racconta: “Ho avuto paura di morire. Mi sono alzato alle quattro di notte e l'acqua mi era già arrivata alle ginocchia”. È soltanto uno dei molti residenti locali costretti a lasciare la propria casa. Basta girare la telecamera e inquadrare la signora ai piani alti che dalla finestra assiste alle evacuazioni. Non ha alcuna intenzione di andare via. L'inviata in Ucraina per il Tg1 Stefania Battistini, con la sua troupe, è salita su una piccola imbarcazione per raccontare il lavoro incessante dei volontari impegnati a “offrire un porto sicuro” alla popolazione. Talvolta basta spostarsi di seicento metri per trovare una zona rimasta illesa dall'acqua. Dopo il crollo della diga di Kakhovka, la situazione in alcune aree resta drammatica. Tra le varie immagini, mostrate nel filmato, c'è una via centrale di Kherson completamente sommersa: Battistini la descrive come “Una Venezia tragica”.