Diga in Ucraina: i cigni nuotano nella Nova Kakhovka allagata

Il video diffuso dall'agenzia RIA Novosti mostra alcuni cigni che nuotano nella città allagata dopo che la diga di Nova Kakhovka è stata fatta saltare dalle forze russe, accusa Kiev.

Sulla pagina Facebook di UAnimals, l’organizzazione animalista ucraina scrive che solo cigni e anatre si sono salvati dall’allagamento dello zoo della città: “Amici, abbiamo parlato con la direzione dello zoo […] Ci hanno confermato che lo zoo è completamente allagato e solo i cigni e le anatre si sono salvati. Una persona con cui abbiamo parlato (non fa il nome per motivi di sicurezza) ha detto: ‘Abbiamo fatto del nostro meglio per tenere occupato lo zoo. Ora non esiste più’”.